Че Адамс
№9
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
13 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
27'
27'
27'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
27'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
5 : 2
Саутгемптон
56'
56'
56'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
56'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
5
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
49'
49'
49'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
49'
минуты: 13' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 13' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Эвертон
1 : 0
Саутгемптон
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
Манчестер Юнайтед
9 : 0
Саутгемптон
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
9
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
34'
34'
34'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
34'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур