Доминик Калверт-Льюин
№9
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 марта 1997 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Англия
2 : 1
Польша
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 89' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Англия
2
Польша
1
минуты: 89' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Албания
0 : 2
Англия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Албания
0
Англия
2
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Англия
5 : 0
Сан-Марино
21', 53'
21', 53'
21', 53'
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
21', 53'
минуты: 1' - 63'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Англия
5
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 63' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур