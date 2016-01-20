Том Николс
№20
Нападающий
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Команда
Эксетер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 авг. 1993 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Ливерпуль
3 : 0
Эксетер Сити
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ливерпуль
3
Эксетер Сити
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
8'
8'
8'
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
8'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала