Клинтон Моррисон
№13
Нападающий
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Команда
Эксетер Сити
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
14 мая 1979 (41) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Ливерпуль
3 : 0
Эксетер Сити
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ливерпуль
3
Эксетер Сити
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Кубок, 1/32 финала
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
был в запасе