Бобби Олейник
№1
Вратарь
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Команда
Эксетер Сити
Гражданство
Австрия
Дата рождения
26 нояб. 1986 (34) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Ливерпуль
3 : 0
Эксетер Сити
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ливерпуль
3
Эксетер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала