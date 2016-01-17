Бруно Гомес
№9
Нападающий
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Команда
Эшторил
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 июля 1996 (24) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:30
Дженоа
4 : 0
Палермо
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
4
Палермо
0
был в запасе
05.01.2016 05 янв. 2016 вт 22:45
Дженоа
2 : 3
Сампдория
05.01.2016 05 янв. 2016 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2
Сампдория
3
был в запасе