Томас Бидлинг
№31
Защитник
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Австралия
Дата рождения
16 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 16:00
Мидлсбро
2 : 0
Сандерленд
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 16:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
2
Сандерленд
0
был в запасе