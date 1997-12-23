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Олимпиада
Серхио Акьем
№18
Защитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Экваториальная Гвинея
Дата рождения
16 дек. 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2018/2019
2015/2016
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
был в запасе
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1
Леганес
2
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1
Севилья
4
был в запасе