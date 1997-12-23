Серхио Акьем
№18
Защитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Экваториальная Гвинея
Дата рождения
16 дек. 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
был в запасе
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1
Леганес
2
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1
Севилья
4
был в запасе