Коннор Даймонд
№48
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 сент. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Борнмут
0 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе