Райан Фултон
№12
Вратарь
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Команда
Честерфилд
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
23 мая 1996 (24) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
был в запасе