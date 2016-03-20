Вилфрид Заибо
№29
Полузащитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 авг. 1993 (27) лет
Рост
189
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2016 20 марта 2016 вс 20:15
Валенсия
0 : 2
Сельта
20.03.2016 20 марта 2016 вс 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
0
Сельта
2
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 18:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 23 тур
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 20:15
Депортиво
1 : 1
Валенсия
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 20:15
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:00
Валенсия
2 : 2
Райо Вальекано
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2
Хетафе
2
был в запасе