Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Реал
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Вилфрид Заибо
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Валенсия
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 авг. 1993 (27) лет
Рост
189
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2015/2016
20.03.2016
20 марта 2016
вс
20:15
Валенсия
0 : 2
Сельта
20.03.2016
20 марта 2016
вс
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
0
Сельта
2
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
18:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 23 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
20:15
Депортиво
1 : 1
Валенсия
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
20:15
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
14:00
Валенсия
2 : 2
Райо Вальекано
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2
Хетафе
2
был в запасе