Эдвин Маанан
№51
Нападающий
Подписаться
Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 февр. 1995 (26) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2
Реймс
0
был в запасе