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Жереми Ливолан
№47
Полузащитник
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Команда
Генгам
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 янв. 1998 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Метц
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
1
Метц
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1
Лилль
0
был в запасе
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
Ренн
1 : 0
Генгам
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1
Генгам
0
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Бастия
1 : 0
Генгам
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1
Генгам
0
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Генгам
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0
Генгам
2
был в запасе
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
21:30
Монако
2 : 2
Генгам
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2
Генгам
2
был в запасе