Жан Эмброуз
№34
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 июня 1991 (29) лет
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:30
Бордо
0 : 0
Ницца
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Генгам
2 : 4
Бордо
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Генгам
2
Бордо
4
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
Бордо
4 : 0
Ренн
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
4
Ренн
0
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0
Бордо
1
был в запасе