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Олимпиада
Марко Тоскано
№57
Полузащитник
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Команда
Палермо
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 июля 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Палермо
1 : 3
Фиорентина
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Фиорентина
3
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Сампдория
2 : 0
Палермо
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
2
Палермо
0
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:00
Палермо
4 : 1
Фрозиноне
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
4
Фрозиноне
1
был в запасе