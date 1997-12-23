Кэмерон Картер-Викерс
№18
Защитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
США
Дата рождения
31 дек. 1997 (23) года
Рост
185
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Олдхэм
1 : 4
Борнмут
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Олдхэм
1
Борнмут
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала