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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эрай Джюмарт
№4
Защитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
4 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига а
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
был в запасе