Константинос Капетанос
№98
Вратарь
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Команда
Астерас
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Астерас
0 : 4
Шальке-04
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Астерас
0
Шальке-04
4
был в запасе