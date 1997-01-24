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Олимпиада
Пантелис Хацидиакос
№33
Защитник
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Греция
Дата рождения
18 янв. 1997 (24) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига с
лига чемпионов квалификация
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Риека
2 : 1
АЗ Алкмаар
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Риека
2
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
Наполи
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
АЗ Алкмаар
0 : 0
Реал Сосьедад
79'
79'
79'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЗ Алкмаар
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Реал Сосьедад
1 : 0
АЗ Алкмаар
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Реал Сосьедад
1
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
АЗ Алкмаар
4 : 1
Риека
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
4
Риека
1
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
Наполи
0 : 1
АЗ Алкмаар
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Наполи
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур