Якоб Тромсдаль
№37
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
8 окт. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
3
Русенборг
0
был в запасе