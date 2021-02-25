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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Максимилиан Вебер
№39
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 февр. 1998 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига наций. лига в
отбор че-2020
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2015/2016
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Вильярреал
2 : 1
Зальцбург
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вильярреал
2
Зальцбург
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
был в запасе