Дилан Сан-Луи
№14
Нападающий
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Команда
Лаваль
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 апр. 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
0 : 0
Тулуза
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0
Тулуза
0
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
3 : 1
Монпелье
50'
50'
50'
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
50'
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 2 тур