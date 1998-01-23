Робин Хузер
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
24 янв. 1998 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.07.2018 24 июля 2018 вт 20:30
ПАОК
2 : 1
Базель
24.07.2018 24 июля 2018 вт 20:30
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
ПАОК
2
Базель
1
был в запасе