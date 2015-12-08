Фабио Морселли
№44
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 апр. 1998 (22) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
Севилья
1 : 0
Ювентус
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Севилья
1
Ювентус
0
был в запасе