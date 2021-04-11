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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Любомир Тупта
№19
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2015/2016
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Парма
1 : 0
Верона
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Верона
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
Верона
3 : 0
Рома
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 1 тур