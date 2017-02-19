Люка Мосио
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 мая 1994 (26) лет
Рост
197
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:00
Лион
4 : 2
Дижон
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4
Дижон
2
был в запасе