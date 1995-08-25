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Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Дани Нди
№20
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Камерун
Дата рождения
18 авг. 1995 (25) лет
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
2015/2016
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:15
Спортинг
2 : 3
Реал
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:15
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
2
Реал
3
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:30
Спортинг
0 : 1
Малага
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:30
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0
Малага
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
13:00
Севилья
0 : 0
Спортинг
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0
Спортинг
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
14:00
Спортинг
1 : 1
Севилья
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
14:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1
Севилья
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
Депортиво
2 : 1
Спортинг
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 7 тур