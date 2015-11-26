Гейс Яспер
№46
Нападающий
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Команда
Гронинген
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 нояб. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Марсель
2 : 1
Гронинген
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Гронинген
1
был в запасе