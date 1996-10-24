Карел Кнейзлик
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
23 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Брага
2 : 1
Слован
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
2
Слован
1
был в запасе