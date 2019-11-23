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Евро-2020
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Олимпиада
Нолан Мбемба
№26
Полузащитник
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Команда
Гавр
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 февр. 1995 (26) лет
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1
Реймс
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Реймс
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Страсбур
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Реймс
2
был в запасе