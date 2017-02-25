Нильс Кербер
№1
Вратарь
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Команда
Оснабрюк
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 нояб. 1996 (24) года
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:30
Герта
2 : 0
Айнтрахт
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2
Айнтрахт
0
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
Ингольштадт
0 : 2
Герта
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ингольштадт
0
Герта
2
был в запасе