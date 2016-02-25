Андрей Коробенко
№58
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 мая 1997 (23) года
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
Шальке-04
0 : 3
Шахтер
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шальке-04
0
Шахтер
3
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Шахтер
0 : 0
Шальке-04
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
0
Шальке-04
0
был в запасе