Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фабиан Резе
№16
Нападающий
Подписаться
Команда
Шальке-04
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 нояб. 1997 (23) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
2
Унион
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Шальке-04
2
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
17:30
Шальке-04
3 : 3
Фортуна
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3
Фортуна
3
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Шальке-04
0 : 3
Бавария
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
0
Бавария
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Шальке-04
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур