Ромен дель Кастильо
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 марта 1996 (25) лет
Рост
172
Вес
56
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Монпелье
2 : 1
Ренн
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2
Ренн
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Ланс
0 : 0
Ренн
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0
Ренн
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Ренн
0 : 2
Ланс
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 16'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
0
Ланс
2
минуты: 1' - 16' / Франция. Лига 1, 13 тур
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
был в запасе
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 11 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Ренн
2 : 1
Брест
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2
Брест
1
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.10.2020 16 окт. 2020 пт 20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
16.10.2020 16 окт. 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 7 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 18:00
Сент-Этьен
0 : 3
Ренн
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
0
Ренн
3
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 5 тур