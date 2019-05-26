Максим Едапин
№95
Вратарь
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 апр. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
4
Енисей
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019 19 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Енисей
2
Динамо
2
был в запасе
11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Енисей
0
Краснодар
4
был в запасе
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3
Анжи
1
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
2
Енисей
1
был в запасе
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Енисей
2
Оренбург
1
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Енисей
0
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0
Уфа
0
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:00
Урал
3 : 2
Енисей
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3
Енисей
2
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Енисей
1
Ростов
1
был в запасе