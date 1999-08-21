Андрей Савин
№60
Вратарь
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 авг. 1999 (21) год
Рост
192
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
-:-
Спартак
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
-
Спартак
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
был в запасе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
был в запасе
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
был в запасе
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
был в запасе
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе