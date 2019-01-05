Каллум Хэрриот
№11
Полузащитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 марта 1994 (27) лет
Рост
165
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Рединг
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
2
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала