Майкл Кроу
№38
Вратарь
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
13 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Престон
1 : 3
Донкастер Роверс
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Престон
1
Донкастер Роверс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала