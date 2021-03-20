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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Джек Стейси
№17
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 апр. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:15
Борнмут
0 : 3
Саутгемптон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
20:30
Бернли
0 : 2
Борнмут
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
20:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бернли
0
Борнмут
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Кубок, 1/8 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Олдхэм
1 : 4
Борнмут
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Олдхэм
1
Борнмут
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала