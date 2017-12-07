Патрик Карльгрен
№35
Вратарь
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Команда
АИК
Гражданство
Швеция
Дата рождения
8 янв. 1992 (29) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Зальцбург
0
Коньяспор
0
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе