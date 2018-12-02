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Олимпиада
Мингиян Бевеев
№26
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 нояб. 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Краснодар
2
Урал
0
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Уфа
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Урал
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Урал
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
Урал
2 : 1
Арсенал
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2
Арсенал
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
11:30
Енисей
1 : 2
Урал
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Енисей
1
Урал
2
был в запасе
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
1
Ростов
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
ЦСКА
4 : 0
Урал
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4
Урал
0
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
14:00
Урал
2 : 1
Ахмат
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
2
Ахмат
1
был в запасе
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
17:30
Урал
1 : 1
Динамо
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Динамо
1
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 2
Краснодар
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
1
Краснодар
2
был в запасе
28.07.2018
28 июля 2018
сб
16:30
Урал
0 : 1
Анжи
28.07.2018
28 июля 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0
Анжи
1
был в запасе