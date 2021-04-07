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Олимпиада
Александр Подбельцев
№9
Нападающий
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1993 (28) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Алания
-:-
Факел
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
-
Факел
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Динамо
0 : 2
Факел
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур