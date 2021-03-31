Ласло Кляйнхайзлер
№30
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
8 апр. 1994 (26) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Андорра
1 : 4
Венгрия
58'
58'
58'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
58'
минуты: 1' - 83'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Андорра
1
Венгрия
4
минуты: 1' - 83' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Сан-Марино
0 : 3
Венгрия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 62' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
0
Венгрия
3
минуты: 62' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Венгрия
3 : 3
Польша
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Венгрия
3
Польша
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур