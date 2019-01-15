Райан Ньямб
№24
Защитник
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 дек. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
Блэкберн
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
2
Ньюкасл Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Блэкберн
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн
1
был в запасе