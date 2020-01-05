Реган Чарльз-Кук
№24
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 марта 1997 (24) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 21:16
Гиллинхэм
0 : 2
Вест Хэм
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 21:16
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Гиллинхэм
0
Вест Хэм
2
был в запасе