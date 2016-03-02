Шарль Виттини
№35
Защитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.03.2016 02 марта 2016 ср 21:00
Лорьян
3 : 0
Газелек
02.03.2016 02 марта 2016 ср 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Кубок, 1/4 финала
Лорьян
3
Газелек
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Кубок, 1/4 финала