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Алессандро Ливьери
№97
Вратарь
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2015/2016
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:45
Милан
1 : 2
Ювентус
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Ювентус
2
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:45
Милан
1 : 0
Торино
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1
Торино
0
был в запасе
22.02.2016
22 февр. 2016
пн
23:00
Наполи
1 : 1
Милан
22.02.2016
22 февр. 2016
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1
Милан
1
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
14:30
Милан
2 : 1
Дженоа
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Дженоа
1
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Милан
1 : 1
Удинезе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Палермо
0 : 2
Милан
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
0
Милан
2
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
22:45
Милан
3 : 0
Интер
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
3
Интер
0
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:45
Милан
2 : 0
Фиорентина
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2
Фиорентина
0
был в запасе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:45
Рома
1 : 1
Милан
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Милан
1
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Фрозиноне
2 : 4
Милан
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2
Милан
4
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Верона
1
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
22:45
Карпи
0 : 0
Милан
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Карпи
0
Милан
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:45
Милан
0 : 0
Аталанта
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0
Аталанта
0
был в запасе