Кирилл Леонов
№61
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 июля 1998 (22) года
Рост
177
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 17:00
Авангард
1 : 0
ЦСКА
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Авангард
1
ЦСКА
0
был в запасе