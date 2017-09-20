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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кирилл Леонов
№61
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 июля 1998 (22) года
Рост
177
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
17:00
Авангард
1 : 0
ЦСКА
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Авангард
1
ЦСКА
0
был в запасе