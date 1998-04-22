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Олимпиада
Иван Маклаков
№27
Защитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 апр. 1998 (22) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Чертаново
-:-
Балтика
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
-
Балтика
-
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
15'
21'
15'
21'
15'
21'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
минуты: 25' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
минуты: 25' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
18:30
Нижний Новгород
2 : 1
Балтика
64'
64'
64'
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
20:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур