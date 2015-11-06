Диего Гомес
№13
Полузащитник
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Команда
Шоле
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 янв. 1984 (37) лет
Рост
164
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 22:30
Анжер
0 : 2
Ренн
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 22:30
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
0
Ренн
2
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур